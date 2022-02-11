Американский борец с допингом угрожает нашим спортсменам уголовной ответственностью. Это абсурд

Трэвис Тайгарт вспомнил о «Законе Родченкова», по которому за целый год отыскался всего один обвиняемый.

Глава американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт сегодня удивил заявлением привлечь к уголовной ответственности россиян, причастных к ситуации с сомнительной допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой, в соответствии с так называемым Актом Родченкова. Высокопоставленный борец за «чистый спорт» давно славится экстравагантными заявлениями о нашей стране. Но сейчас он превзошел самого себя. Объясняем, кто такой Тайгарт и почему «Закон Родченкова» не имеет никакого отношения к неоднозначной ситуации в фигурном катании на Играх-2022.

Русофоб

Тайгарт — безусловно, великий борец с допингом. Без всякого сарказма. Ведь именно он приложил руку к самому громкому разоблачению в истории американского спорта — развенчанию легенды велошоссе Лэнса Армстронга. Были в карьере Трэвиса и другие серьезные дела. Однако когда речь заходит о России, заявления этого чиновника отличаются крайней одиозностью. Очевидно, что его заводит конкретно наша страна. Возможно, здесь что-то личное — например, неразделенная юношеская любовь или еще какой-то казус: данная психологическая шарада до сих пор не разгадана. Проблема в том, что авторитет Тайгарта довольно высок и когда он начинает говорить о России, к нему, к сожалению, прислушиваются.

Например, во время летней Олимпиады в Токио Тайгарт предлагал спасти положение дел с «русскими обманщиками», сделав тесты наших спортсменов общедоступными — чтобы весь мир мог убедиться в «чистоте» России. Это нарушение всех возможных правил, кодекса ВАДА и простой логики. С 2015 года Тайгарт последовательно приветствует абсолютно все решения о наказании нашей страны по антидопинговой линии и критикует все послабления или оправдательные приговоры россиянам. Ни о какой объективности или взвешенном подходе здесь говорить не приходится. Человек является клиническим русофобом.

Интересно, что Тайгарт периодически критикует ВАДА за бесхребетность, но спокойно относится к тому, что североамериканские профессиональные и студенческие лиги не признают кодекс ВАДА и на них не распространяется действие «Закона Родченкова». В прошлом году этот борец за «чистый спорт» призывал к оправданию австралийской пловчихи Шайны Джек, якобы случайно употребившей запрещенные вещества. Кроме того, после скандала с американской бегуньей Ша'Кэрри Ричардсон он выступал за исключение марихуаны из Запрещенного списка. В общем, радикальность господина Трэвиса направлена в основном в сторону России. Ну или против любой организации или человека, который не согласен с идеей забанить наш спорт на века.

Ша'Кэрри Ричардсон. Фото Getty Images

Весь мир под прицелом

Теперь об «Акте Родченкова». Этот американский закон, названный в честь беглого российского ученого и информатора ВАДА Григория Родченкова, вступил в силу в декабре 2020-го и направлен против организаторов допинговых схем, от которых страдают спортсмены из США. Виновные в таких нарушениях могут быть оштрафованы на сумму до миллиона долларов либо отправиться в тюрьму на срок до 10 лет. При этом под действие «Акта» подпадают в том числе иностранцы — организаторы и участники любых соревнований, где выступают представители США либо где есть американские спонсоры. Наибольшую критику вызывает экстерриториальность закона и подсудность «Акту» людей, которые не являются гражданами США или вообще никогда не были в Штатах. Ведь очень мало найдется международных стартов, в которых не участвовали бы американцы. А значит, под прицелом правоохранителей из Америки — абсолютно весь мировой спорт.

Были опасения, что американцы начнут через Интерпол требовать выдачи допингеров для расправы уже во время Олимпиады-2020 в Токио, но этого не произошло. В США пришли к выводу, что одного «Акта Родченкова» для победы над допингом в мировом масштабе мало. Поэтому сейчас предлагается приравнять создателей схем массового употребления допинга к представителям организованной преступности, после чего у американских спецслужб может появиться возможность жестко преследовать их по всему миру — с блокировкой счетов, внедрением в ряды допинговых картелей агентов под прикрытием и проведением «наступательных операций» (что это такое, не совсем понятно, но возможно, этот термин предполагает в том числе похищение людей в других странах).

Камила Валиева. Фото AFP

Охота на крупных дилеров

Сложно представить вариант, при котором американцы сумели бы дотянуться до кого-то из участников Олимпиады-2022 прямо в Пекине, даже если бы захотели. Но мала вероятность даже возбуждения в США уголовного дела в отношении конкретных спортсменов или тренеров. «Акт» в первую очередь направлен против крупных дилеров допинга, а также должностных лиц, которые занимаются распространением стимуляторов или покрывают допинговые схемы. За целый год действия закона американские силовики предъявили только одно обвинение — жителю Техаса Эрику Лире, который распространял допинг среди участников Олимпиады в Токио, наклеивая на лекарства, содержащие запрещенку, поддельные этикетки, а затем сбывая их под видом разрешенных препаратов.

Как «крупные допинговые дилеры» могут быть связаны с ситуацией вокруг Валиевой? Как вообще можно говорить о виновных, когда еще нет решения даже о временном отстранении спортсмена? И каким образом американские спецслужбы собираются искать виновных в случившемся? Боюсь, ответы на эти вопросы знает только глава Антидопингового агентства США, и не факт, что в его аргументы может вникнуть кто-либо еще.