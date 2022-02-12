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Сегодня, 14:48

Одно из крупнейших изданий США поддержало Камилу Валиеву

Washington Post опубликовала статью в поддержку Камилы Валиевой
Роман Шишов
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Американское издание The Washington Post выпустило статью в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой.

Заголовок на сайте газеты можно перевести так: «Дело Камилы Валиевой — это обвинение в адрес антидопинговой системы, а не спортсменки».

«История Валиевой лишь показала порочность и токсичность Всемирного антидопингового агентства, его бесконечные юридические проволочки и случайные обвинения, — пишет журналистка Салли Дженкинс. — Нет совершенно никаких доказательств того, что с трудом заметный след безвредного препарата под названием «триметазидин» дал Валиевой хоть какое-то преимущество, или что она принимала его умышленно. Зато есть неопровержимые свидетельства того, что она уже сейчас является величайшей фигуристкой своего времени, а может, и за все время. Она возвышается надо всеми. Не существует вещества, которое бы объяснило ее артистизм, кроме истинного вдохновения, с которым она катается».

Также в статье подчеркивается, что российская фигуристка полностью не виновата, а наказывать ее было бы абсолютным безрассудством, указывающим лишь на политизацию и порочность мировой антидопинговой системы.

 
Камила Валиева. Почему тесты Валиевой пришли только после золота в команднике? В Стокгольме их проверяли в два раза дольше обычного

«Стоит проследить события до сегодняшнего дня: 25 декабря Валиева сдала допинг-тест, который отправился в лабораторию ВАДА в Стокгольме, — говорится в заметке. — Анализ должен был быть готов примерно за 10 дней.

Однако по неизвестным причинам это заняло почти два месяца, а результата не было до вторника, когда Валиева уже представила программу на Олимпиаде. Это типично для невыносимого разгильдяйства ВАДА (а, возможно, и политизации), на которую спортсмены жаловались годами. До этого теста и после Валиева сдавала другие, которые, очевидно, были абсолютно чисты, включая и пробу в Пекине, где она представила совершенно недосягаемую и лучшую программу в командных соревнованиях. Дело совершенно простое. Система тестирования просто облажалась. Нет ни одной причины как-то наказывать Валиеву.

Несмотря на это, противники России представляют это как глобальное преступление. ВАДА и МОК утопили Валиеву в сплошную неопределенность с многоуровневым процессом отстранения. Они совершенно неспособны разумно разобраться в вопросе, потому что это бутафорская структура, которая придерживается политики «сомневаешься — тогда наказывай».

Олимпиада
Камила Валиева
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