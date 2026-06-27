Овечкин может посетить финал чемпионата мира-2026 по футболу

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин может посетить финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщает РИА Новости.

Финал мирового первенства пройдет 19 июля в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).

По информации источника, в июле Овечкин планирует прилететь в США. Ранее российский хоккеист был заявлен в качестве участника фестиваля Fanatics Fest, который состоится 18 июля в Нью-Йорке.

Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных сборных на территории США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

40-летний Овечкин выступает за «Вашингтон» с момента дебюта в НХЛ. Сезон-2025/26 стал для него 21-м в составе клуба и последним по действующему контракту.

Россиянин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, забросив 929 шайб в 1573 матчах и превзойдя прежний рекорд Уэйна Гретцки (894 гола в 1487 встречах). При этом по общему количеству голов с учетом регулярного чемпионата и плей-офф Овечкин занимает второе место в истории лиги — на его счету 1006 шайб, тогда как рекорд Гретцки составляет 1016.