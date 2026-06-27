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Сегодня, 11:12

Овечкин может посетить финал чемпионата мира-2026 по футболу

Игнат Заздравин
Корреспондент
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Getty Images

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин может посетить финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщает РИА Новости.

Финал мирового первенства пройдет 19 июля в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).

По информации источника, в июле Овечкин планирует прилететь в США. Ранее российский хоккеист был заявлен в качестве участника фестиваля Fanatics Fest, который состоится 18 июля в Нью-Йорке.

Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных сборных на территории США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

40-летний Овечкин выступает за «Вашингтон» с момента дебюта в НХЛ. Сезон-2025/26 стал для него 21-м в составе клуба и последним по действующему контракту.

Россиянин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, забросив 929 шайб в 1573 матчах и превзойдя прежний рекорд Уэйна Гретцки (894 гола в 1487 встречах). При этом по общему количеству голов с учетом регулярного чемпионата и плей-офф Овечкин занимает второе место в истории лиги — на его счету 1006 шайб, тогда как рекорд Гретцки составляет 1016.

Источник: РИА «Новости»
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Александр Овечкин
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