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Сегодня, 12:50

Мостовой объяснил причины вылета сборной Турции с ЧМ-2026

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о вылете сборной Турции с чемпионата мира-2026.

Турки уступили Парагваю во втором туре группового этапа со счетом 0:1. В первом туре команда под руководством Винченцо Монтеллы проиграла Австралии (0:2).

«Футбол — не наука. Здесь нет никаких формул. Турки наносили огромное количество ударов, некоторые за несколько матчей столько не наносят. То штанга, то вратарь спасет, то еще что-нибудь. Что может сделать тренер на бровке в такой ситуации? Он что, должен выбежать на поле и помогать мячи забивать? Или вы думаете турки забивать не хотят?

Просто не везло, такое бывает на любых турнирах. Кто-то может всю игру отстоять, три раза перейти центр поля и забить два мяча, как Австралия. Этим и прекрасен футбол», — сказал Мостовой «СЭ».

После двух матчей Турция не набрала очков и занимает четвертое место в таблице группы D, тем самым лишившись шансов на проход в плей-офф чемпионата мира-2026.

Давид Петросян

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