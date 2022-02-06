Кацалапов: «Были удивлены, когда на произвольную программу вышел Винсент Чжоу»

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, удивился решению сборной США.

«Могу сказать, что мы были удивлены, когда вышел Винсент Чжоу на произвольную программу. Но мы не знаем стратегию американской команды, — отметил Кацалапов. — Наверное, они знают, что делают. Видимо, Чен хочет показать какое-то божественное катание и максимально сохранить силы на личные выступления. В Валиевой соединились все лучшие качества фигуристки. Она заряжает всю команду прекрасный спортсмен и человек. Круто, что у нас есть много таких молодых спортсменов, которые уже величайшие фигуристы».

Кацалапов также восхитился российскими фигуристками и добавил, что россиянка Камила Валиева очень сильна на льду.

«Почему на льду не проявляется хрупкость Камилы? Этот вопрос нужно задать Этери. Видимо, у нее есть секрет. Я сам удивляюсь. Хрупкая — мы так говорим по-русски, она очень юная, милая. Но на льду она очень сильная. Когда смотрю на выступления наших девчонок, их возраст уходит из головы. Просто наслаждаюсь сродными элементами! Они очень сильные фигуристки. Это так интересно. Когда ты смотришь их катание, что они взрослые, сильные и заряженные. Есть ли в их жизни детское... Мы не так часто их видим. Наверное, есть у них детские привычки, но когда они приходят на лед, это забывается».

Напомним, россиянин Марк Кондратюк занял второе место с результатом 181,65 балла. Первое место у японца Юмы Кагиямы (208,94), замкнул тройку американец Винсент Чжоу (171,44).

Валиева набрала 90,18 балла, опередив японку Вакабу Хигучи (74,73) и канадку Маделин Скизу (69,60).

Всего у России 45 баллов в командном турнире Олимпиады в Пекине, она идет на первом месте, опережая США на 3 очка. Замыкает тройку Япония, у которой 39 очков.