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Сегодня, 18:32

Американский фигурист Чен исправился, сказав слово «Россия». И употребил аббревиатуру ROC

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Нэйтан Чен.
Фото Дмитрий Кузнецов., «СЭ»

Американский фигурист, чемпион мира и фаворит Олимпиады Нэйтан Чен в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил соперничество США и России в командном турнире, причем, говоря о российской сборной, предпочел применить аббревиатуру ROC, которой официально называют Россию на Олимпиаде в Пекине (Russian Olympic Committee, Олимпийский комитет России).

 — Нэйтан, воспринимаете ли вы командный турнир как соперничество США и России?

— Да, определенно. Россия очень хороша... То есть РОК, это потрясающая команда. Будет очень плотная и интересная борьба с участием сильных фигуристов. В общем, нас ждет через пару дней крутое соревнование! Готов ли я откатать обе программы в командном турнире? Это не мое решение, решает американская федерация. Конечно, откатать четыре программы за неделю сложно. Но если так объявят и мне придется это сделать ,значит, мне надо это будет сделать, — сказал Чен, который провел всю тренировку в респираторе и во время разговора отошел на шаг назад, соблюдая дистанцию в 2 м.

Командный турнир Олимпиады стартует 4 февраля.

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Натан Чен
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