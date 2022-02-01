Американский фигурист Чен исправился, сказав слово «Россия». И употребил аббревиатуру ROC

Американский фигурист, чемпион мира и фаворит Олимпиады Нэйтан Чен в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил соперничество США и России в командном турнире, причем, говоря о российской сборной, предпочел применить аббревиатуру ROC, которой официально называют Россию на Олимпиаде в Пекине (Russian Olympic Committee, Олимпийский комитет России).

— Нэйтан, воспринимаете ли вы командный турнир как соперничество США и России?

— Да, определенно. Россия очень хороша... То есть РОК, это потрясающая команда. Будет очень плотная и интересная борьба с участием сильных фигуристов. В общем, нас ждет через пару дней крутое соревнование! Готов ли я откатать обе программы в командном турнире? Это не мое решение, решает американская федерация. Конечно, откатать четыре программы за неделю сложно. Но если так объявят и мне придется это сделать ,значит, мне надо это будет сделать, — сказал Чен, который провел всю тренировку в респираторе и во время разговора отошел на шаг назад, соблюдая дистанцию в 2 м.

Нэйтан Чен на тренировке в Пекине. pic.twitter.com/8NVdOH7k30 — Lublineс93 (@Lublinec931) February 1, 2022

Командный турнир Олимпиады стартует 4 февраля.