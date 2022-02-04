Россия поднялась на второе место в командном турнире Олимпиады, но увеличила отставание от США
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в ритм-танце в командном турнире Олимпиады-2022.
Пара показала результат в 85,05 балла и принесла российской команде 9 очков. Таким образом, после двух видов у России 17 очков — ранее Марк Кондратюк в короткой программе у мужчин принес 8 очков.
Следующим по расписанию в командных соревнованиях пройдет короткая программа в парном катании. Россию представит пара Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Начало выступлений в 8:15 мск.
Фигурное катание
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Командный турнир
Положение команд после ритм-танца (2-й вид из 8)
1. США — 20 очков
2. Россия — 17
3. Италия — 14
4. Япония — 13
5. Китай — 11
6. Грузия — 10
7. Канада — 10
8. Чехия — 9
9. Германия — 3
10. Украина — 2