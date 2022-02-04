Россия поднялась на второе место в командном турнире Олимпиады, но увеличила отставание от США

Россия поднялась на второе место в командном турнире Олимпиады по фигурному катанию

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в ритм-танце в командном турнире Олимпиады-2022.

Пара показала результат в 85,05 балла и принесла российской команде 9 очков. Таким образом, после двух видов у России 17 очков — ранее Марк Кондратюк в короткой программе у мужчин принес 8 очков.

Следующим по расписанию в командных соревнованиях пройдет короткая программа в парном катании. Россию представит пара Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Начало выступлений в 8:15 мск.

Фигурное катание

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Командный турнир

Положение команд после ритм-танца (2-й вид из 8)

1. США — 20 очков

2. Россия — 17

3. Италия — 14

4. Япония — 13

5. Китай — 11

6. Грузия — 10

7. Канада — 10

8. Чехия — 9

9. Германия — 3

10. Украина — 2