Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 08:05

Россия поднялась на второе место в командном турнире Олимпиады, но увеличила отставание от США

Россия поднялась на второе место в командном турнире Олимпиады по фигурному катанию
Сергей Разин
корреспондент
Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Фото ОКР

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в ритм-танце в командном турнире Олимпиады-2022.

Пара показала результат в 85,05 балла и принесла российской команде 9 очков. Таким образом, после двух видов у России 17 очков — ранее Марк Кондратюк в короткой программе у мужчин принес 8 очков.

Следующим по расписанию в командных соревнованиях пройдет короткая программа в парном катании. Россию представит пара Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Начало выступлений в 8:15 мск.

Фигурное катание

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Командный турнир

Положение команд после ритм-танца (2-й вид из 8)

1. США — 20 очков

2. Россия — 17

3. Италия — 14

4. Япония — 13

5. Китай — 11

6. Грузия — 10

7. Канада — 10

8. Чехия — 9

9. Германия — 3

10. Украина — 2

Олимпиада
Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
1
0
Читайте также
Нагиев с длинными волосами и первые в России фрик-бои. Каким был телепроект «Окна»
Война Плющенко и Ягудина: драки, водка и сглаз колдуна. Они до сих пор ненавидят друг друга
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: состав сборной, фавориты и расклады
Олимпиада 2022: Россия — вторая после ритм-танца в команднике по фигурке. Онлайн-трансляция
Открытие Олимпиады 2022 в Пекине: онлайн-трансляция церемонии
Украинская фигуристка Голиченко о запрете говорить на русском: «По языку ограничений нет, каждый выбирает сам»
«У нас нет никаких проблем с другими спортсменами». Ковальчук ответил про скандальный самолет и тесты
«Наши фигуристы лучшие на планете!» Гербольдт — о прокате Кондратюка в командном турнире
Синицина/Кацалапов проиграли американцам в командном турнире. Это добавляет тревоги и перед личным стартом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Синицина и Кацалапов заняли второе место в ритм-танце в командном турнире Олимпиады-2022

Американская фигуристка Хаббелл: «У нас нет задачи конкретно обойти русских»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости