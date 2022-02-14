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Сегодня, 18:38

Камила Валиева: «Уже не хватает эмоций, я эмоционально устала»

Камила Валиева.
Фото AFP

Российская фигуристка Камила Валиева впервые прокомментировала ситуацию, которая возникла во время Олимпиады-2022.

«Эти дни для меня были очень сложными. Уже не хватает эмоций, я радуюсь, но при этом я эмоционально устала. Поэтому слезы счастья и небольшого огорчения. При этом я безусловно счастлива находиться на Олимпийских играх и стараться представлять нашу страну. Буду надеяться, что я максимально настроюсь и покажу свой результат», — сказала Валиева в эфире Первого канала.

Утром 14 февраля Спортивный арбитражный суд допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире на Играх в Пекине.

Короткую программу фигуристки покажут во вторник, 15 февраля, произвольную — 17-го.

Камила Валиева. Большая победа России в суде: Валиевой разрешили выступать в личном турнире!

Олимпиада
Камила Валиева
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