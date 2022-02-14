Александра Степанова: «Мы искренне благодарны за этот олимпийский опыт»

Российская фигуристка Александра Степанова прокомментировала свое выступление на Олимпиаде в Пекине. В паре с Иваном Букиным она заняла шестое место.

«Спасибо Пекину, ROC (ОКР. — Прим. «СЭ») и всем, кто смотрит и поддерживает нас! — написала Степанова. — Мы искренне благодарны за этот олимпийский опыт! Несколько дней отдыха — и вперед, к покорению новых вершин».

Победили французы Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон. Вторыми стали россияне Виктория Синицина/Никита Кацалапов. На третьей позиции американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.

Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.