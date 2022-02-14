Валиева вышла на вечернюю тренировку за день перед соревнованиями одиночниц на Олимпиаде
Российская фигуристка Камила Валива вышла на тренировочный прокат произвольной программы перед соревнованиями в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине, информирует ТАСС.
На первой тренировке в понедельник Валиева успешно откатала короткую программу, безошибочно исполнив тройной аксель, каскад тройной флип — тройной тулуп, каскад тройной лутц — тройной тулуп.
Короткую программу фигуристки покажут 15 февраля, произвольную — 17 февраля. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
Источник: https://tass.ru/sport/13703191
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