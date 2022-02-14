Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 17:56

«С лучшим фигуристом за всю историю». Кондратюк опубликовал совместное фото с Ханю на Олимпиаде

Кондратюк назвал Ханю лучшим фигуристом в истории
Екатерина Савостина
Корреспондент

Российский фигурист Марк Кондратюк опубликовал совместное фото с японским фигуристом Юдзуру Ханю.

«С легендой спорта, двукратным олимпийским чемпионом и просто лучшим фигуристом за всю историю!» — написал Кондратюк в Instagram.

Публикация от Mark Kondratiuk (@ninety.ninth)

Ханю является двукратным олимпийским чемпионом (2014, 2018), двукратным чемпионом мира (2014, 2017) и победителем чемпионата четырех континентов (2020). Ему принадлежат исторические рекорды мира в короткой, произвольной программах и по сумме выступлений.

На Олимпиаде в Пекине Ханю стал первым в истории фигуристом, предпринявшим попытку исполнить четверной аксель. Он зашел на прыжок, но упал.

Фигурное катание
Олимпиада
Марк Кондратюк
Юдзуру Ханю
0
Читайте также
Большунов, золотые лыжники и бронзовые герои: победы России на неделе Олимпиады
Пытка Камилы Валиевой остановлена: суд решил, что 15-летняя фигуристка из России имеет право на Олимпиаду и мечту
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Александр Большунов: «Не отгонял я норвежского журналиста, просто так махнул, для украшения истории»
Чехия — Швейцария: обидчики сборной России вновь хотят встретиться с командой Жамнова
«До старта Олимпийских игр осталось 100 дней, а ты на самом-самом дне». Большунов рассказал о проблемах со здоровьем
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 14 февраля
Керглингистка Арсенькина назвала причины неудачного выступления сборной России на Олимпиаде-2022
Большунов: «Мне вообще совершенно неважно, кто какой этап бежит»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Валиева прошла мимо журналистов в сопровождении врача группы Тутберидзе после вечерней тренировки в Пекине
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости