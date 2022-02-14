«С лучшим фигуристом за всю историю». Кондратюк опубликовал совместное фото с Ханю на Олимпиаде

Российский фигурист Марк Кондратюк опубликовал совместное фото с японским фигуристом Юдзуру Ханю.

«С легендой спорта, двукратным олимпийским чемпионом и просто лучшим фигуристом за всю историю!» — написал Кондратюк в Instagram.

Ханю является двукратным олимпийским чемпионом (2014, 2018), двукратным чемпионом мира (2014, 2017) и победителем чемпионата четырех континентов (2020). Ему принадлежат исторические рекорды мира в короткой, произвольной программах и по сумме выступлений.

На Олимпиаде в Пекине Ханю стал первым в истории фигуристом, предпринявшим попытку исполнить четверной аксель. Он зашел на прыжок, но упал.