В новом материале спецпроекта «Твой ход! Пешеход» — рассказ о том, как двукратный чемпион мира и олимпийский призер по тяжелой атлетике попал в крайне неприятную историю.

Любимец публики, один из лучших спортсменов страны, патриот Армении — все это о Симоне Мартиросяне, в свои 24 года ведущем тяжелоатлете мира. Участник смертельного ДТП с пешеходом, находящийся сейчас под следствием, — к сожалению, тоже о нем. Мартиросян — из тех, чья жизнь оказалась разделена трагическим эпизодом на до и после.

Золотой мальчик

Мартиросян — один из наиболее ярких представителей нового поколения армянских спортсменов. Уроженец села Айкашен, находящегося неподалеку от границы с Турцией, он является воспитанником знаменитой школы тяжелой атлетики в соседнем Гехакерте. Туда его привел приятель, уже занимавшийся у тренера Ашота Пилосяна.

— Симону было 12 лет, и он с первого раза поднял штангу весом в 50 килограммов, — вспоминал Пилосян знакомство с новым учеником в интервью Sputnik Armenia. — Он сделал это так легко и мастерски, что я понял: он особенный.

Всего через три года тренировок Мартиросян заявил о себе на международной арене — уже в 15-летнем возрасте он взял бронзу юношеского чемпионата Европы, а через год выиграл этот турнир и молодежное первенство мира. Стало понятно, что в Армении появилась новая звезда тяжелой атлетики.

И дальше карьера Симона шла по восходящей. В 2014-м он еще раз победил на чемпионате Европы и выиграл золотую медаль Юношеских олимпийских игр в китайском Нанкине, попутно обновив два мировых рекорда в своей возрастной категории. В 2016-м, уже выступая среди взрослых, в 19 лет стал бронзовым призером чемпионата Европы в весе до 105 кг и выиграл серебряную медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Домой спортсмен вернулся национальным героем.

Прошел еще год, и Мартиросян впервые в карьере стал чемпионом Европы и добыл золото Универсиады. А выступления на молодежном уровне он завершил, собрав внушительную коллекцию: он пятикратный чемпион Европы и трехкратный победитель мировых первенств. Перейдя в весовую категорию до 109 кг, армянский тяжелоатлет дважды подряд выиграл золотые медали чемпионатов мира, став также рекордсменом планеты в толчке и сумме двоеборья. И добавил к этому победу на чемпионате Европы-2019. И все это — к 22 годам! Мартиросян — один из фаворитов предстоящих Олимпийских игр в Токио. Где, впрочем, он рискует не выступить.

Симон Мартиросян. Фото Getty Images

Роковой апрель

Спортивные успехи помогли Мартиросяну стать одним из самых популярных людей на родине. Он стал лауреатом государственных наград, не раз входил в число лучших атлетов Армении, не знал отбоя от поклонниц (даже в шутку говорил, что не успевает отвечать на все сообщения в социальных сетях), регулярно встречался с первыми лицами государства. А во время недавнего обострения армяно-азербайджанского конфликта без раздумий отправился волонтером в зону боевых действий в Нагорный Карабах.

Из-за пандемии коронавируса 2020 год в мире тяжелой атлетики прошел без крупных стартов. Они возобновились в апреле чемпионатом Европы, прошедшим в Москве. Но в России Мартиросян выступил не самым удачным образом. Как выяснилось позже, во время работы в Карабахе он получил травму, помешавшую ему на соревнованиях. В российской столице Симон выиграл малое золото в рывке, подняв 190 кг, но в толчке не смог зафиксировать вес и остался без наград.

С московского турнира сборная Армении вернулась 12 апреля. А уже на следующее утро ленты информационных агентств запестрели печальными сообщениями, героем которых был Мартиросян. Как сообщается, примерно в 22.30 спортсмен попал в ДТП за рулем своего «Мерседеса». На проспекте Аршакуняц возле торгового центра «Ереван Молл» он сбил пешехода, переходившего улицу в неположенном месте.

Мартиросян был трезв, не покинул место происшествия, вызвал экстренные службы, но пострадавший, 27-летний Камо Амирханян, не приходя в сознание, умер в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Теперь известный спортсмен находится под следствием. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», в качестве меры пресечения Мартиросяну избрана подписка о невыезде. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

— Предъявление обвинения чемпиону мира вызвало множество отчаянных комментариев среди общественности, — написал в соцсетях адвокат Мартиросяна Раффи Асланян. — Прошу не приравнивать решение о привлечении лица в качестве обвиняемого к обвинительному приговору. Будьте уверены, что Мартиросян еще подарит всем нам немало минут гордости.

Комментарий эксперта

Елена Борисенко — руководитель экспертно-аналитического отдела

Экспертного центра «Движение без опасности»:

— Пешеходам, особенно в вечернее и ночное время суток, опасно переходить проезжую часть, минуя пешеходный переход. Для водителя появление на дороге человека станет неожиданностью и суровой проверкой на скорость реакции. Так, наезд на пешехода при скорости автомобиля 50 километров в час дает шанс пешеходу шанс выжить после столкновения лишь в 50 процентах случаев. Водителям в условиях городской среды необходимо учитывать ежесекундную вероятность появления пешехода, например, из-за какого-либо препятствия, например, припаркованного транспортного средства. В темное время суток рекомендуем пешеходам даже в городской среде надевать СВЭ (световозвращающие элементы).