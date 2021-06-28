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С пьедестала — под стражу. Трагическая история национального героя Армении Симона Мартиросяна

Сегодня, 13:00
Симон Мартиросян. Фото Instagram Симон Мартиросян. Фото Getty Images
Симон Мартиросян. Фото Instagram
В новом материале спецпроекта «Твой ход! Пешеход» — рассказ о том, как двукратный чемпион мира и олимпийский призер по тяжелой атлетике попал в крайне неприятную историю.

Любимец публики, один из лучших спортсменов страны, патриот Армении — все это о Симоне Мартиросяне, в свои 24 года ведущем тяжелоатлете мира. Участник смертельного ДТП с пешеходом, находящийся сейчас под следствием, — к сожалению, тоже о нем. Мартиросян — из тех, чья жизнь оказалась разделена трагическим эпизодом на до и после.

ДТП.ДТП с пешеходами — большая социальная проблема, касающаяся всех, — жертвами были и олимпийские чемпионы

Золотой мальчик

Мартиросян — один из наиболее ярких представителей нового поколения армянских спортсменов. Уроженец села Айкашен, находящегося неподалеку от границы с Турцией, он является воспитанником знаменитой школы тяжелой атлетики в соседнем Гехакерте. Туда его привел приятель, уже занимавшийся у тренера Ашота Пилосяна.

— Симону было 12 лет, и он с первого раза поднял штангу весом в 50 килограммов, — вспоминал Пилосян знакомство с новым учеником в интервью Sputnik Armenia. — Он сделал это так легко и мастерски, что я понял: он особенный.

Всего через три года тренировок Мартиросян заявил о себе на международной арене — уже в 15-летнем возрасте он взял бронзу юношеского чемпионата Европы, а через год выиграл этот турнир и молодежное первенство мира. Стало понятно, что в Армении появилась новая звезда тяжелой атлетики.

И дальше карьера Симона шла по восходящей. В 2014-м он еще раз победил на чемпионате Европы и выиграл золотую медаль Юношеских олимпийских игр в китайском Нанкине, попутно обновив два мировых рекорда в своей возрастной категории. В 2016-м, уже выступая среди взрослых, в 19 лет стал бронзовым призером чемпионата Европы в весе до 105 кг и выиграл серебряную медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Домой спортсмен вернулся национальным героем.

Прошел еще год, и Мартиросян впервые в карьере стал чемпионом Европы и добыл золото Универсиады. А выступления на молодежном уровне он завершил, собрав внушительную коллекцию: он пятикратный чемпион Европы и трехкратный победитель мировых первенств. Перейдя в весовую категорию до 109 кг, армянский тяжелоатлет дважды подряд выиграл золотые медали чемпионатов мира, став также рекордсменом планеты в толчке и сумме двоеборья. И добавил к этому победу на чемпионате Европы-2019. И все это — к 22 годам! Мартиросян — один из фаворитов предстоящих Олимпийских игр в Токио. Где, впрочем, он рискует не выступить.

Симон Мартиросян. Фото Getty Images
Симон Мартиросян. Фото Getty Images

Роковой апрель

Спортивные успехи помогли Мартиросяну стать одним из самых популярных людей на родине. Он стал лауреатом государственных наград, не раз входил в число лучших атлетов Армении, не знал отбоя от поклонниц (даже в шутку говорил, что не успевает отвечать на все сообщения в социальных сетях), регулярно встречался с первыми лицами государства. А во время недавнего обострения армяно-азербайджанского конфликта без раздумий отправился волонтером в зону боевых действий в Нагорный Карабах.

Из-за пандемии коронавируса 2020 год в мире тяжелой атлетики прошел без крупных стартов. Они возобновились в апреле чемпионатом Европы, прошедшим в Москве. Но в России Мартиросян выступил не самым удачным образом. Как выяснилось позже, во время работы в Карабахе он получил травму, помешавшую ему на соревнованиях. В российской столице Симон выиграл малое золото в рывке, подняв 190 кг, но в толчке не смог зафиксировать вес и остался без наград.

С московского турнира сборная Армении вернулась 12 апреля. А уже на следующее утро ленты информационных агентств запестрели печальными сообщениями, героем которых был Мартиросян. Как сообщается, примерно в 22.30 спортсмен попал в ДТП за рулем своего «Мерседеса». На проспекте Аршакуняц возле торгового центра «Ереван Молл» он сбил пешехода, переходившего улицу в неположенном месте.

Мартиросян был трезв, не покинул место происшествия, вызвал экстренные службы, но пострадавший, 27-летний Камо Амирханян, не приходя в сознание, умер в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Теперь известный спортсмен находится под следствием. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», в качестве меры пресечения Мартиросяну избрана подписка о невыезде. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

— Предъявление обвинения чемпиону мира вызвало множество отчаянных комментариев среди общественности, — написал в соцсетях адвокат Мартиросяна Раффи Асланян. — Прошу не приравнивать решение о привлечении лица в качестве обвиняемого к обвинительному приговору. Будьте уверены, что Мартиросян еще подарит всем нам немало минут гордости.

Комментарий эксперта

Елена Борисенко — руководитель экспертно-аналитического отдела
Экспертного центра «Движение без опасности»:

— Пешеходам, особенно в вечернее и ночное время суток, опасно переходить проезжую часть, минуя пешеходный переход. Для водителя появление на дороге человека станет неожиданностью и суровой проверкой на скорость реакции. Так, наезд на пешехода при скорости автомобиля 50 километров в час дает шанс пешеходу шанс выжить после столкновения лишь в 50 процентах случаев. Водителям в условиях городской среды необходимо учитывать ежесекундную вероятность появления пешехода, например, из-за какого-либо препятствия, например, припаркованного транспортного средства. В темное время суток рекомендуем пешеходам даже в городской среде надевать СВЭ (световозвращающие элементы).

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