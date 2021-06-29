«Не было ни дня, чтобы я об этом забыл». Смертельное ДТП тяжелоатлета Кокляева с пешеходом

Один из самых сильных людей России до сих пор очень тяжело переживает аварию, в которую попал более 10 лет назад.

Весной страницы большинства СМИ облетела история Симона Мартиросяна: двукратный чемпион мира по тяжелой атлетике и фаворит предстоящих Олимпийских игр в Токио в родной Армении сбил пешехода, в темное время суток перебегавшего дорогу в неположенном месте. Сейчас он находится под следствием.

Но похожий случай, и тоже с известным спортсменом-силачом, был и в России. В далеком уже 2009 году. Но для Михаила Кокляева — тяжелоатлета, пауэрлифтера, звезды силового экстрима, а с недавних пор и профессионального боксера — это рана, которая не затянется никогда.

— Не было ни одного дня, чтобы я об этом забыл, — говорит сам Кокляев. — Вне зависимости от того, в каком я состоянии. В радости ли, ребенок ли родился, пошел ли он в школу, дарю ли я жене цветы... Груз есть всегда.

Михаил Кокляев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Самый тяжелый груз

Как отмечает сам Кокляев, его жизнь и карьера до аварии развивались только по восходящей. Михаил родился в Челябинске, там же в 13-летнем возрасте пришел в секцию тяжелой атлетики. Хорошо начало получаться почти сразу — в 16 лет Кокляев стал мастером спорта, спустя два года попал в национальную сборную. Выступая в категории свыше 105 кг, уральский атлет стал неоднократным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Но дважды неудачно выступив на чемпионатах Европы, Кокляев в 2004-м завершил карьеру в тяжелой атлетике. Он перешел в пауэрлифтинг и силовой экстрим, став одним из самых узнаваемых стронгменов в России. Кокляев неоднократно становился чемпионом и занимал призовые места на различных соревнованиях, в том числе и на придуманной Арнольдом Шварценеггером серии «Arnold Strongman Classic». Стал чемпионом Европы по пауэрлифтингу, начал профессиональную карьеру на боксерском ринге.

Но немногие догадывались, что знаменитый силач борется не только с соперниками и порой запредельными весами, но еще и — с осени 2009 года — с сильнейшим чувством вины. Ведь он попал в аварию, в которой погиб человек.

— Что бы я сейчас ни говорил, как бы в детали ни вдавался, одного человека больше нет, а другой с этим живет, — с горечью вспоминает Кокляев. — Как-то раз перед сном мне попало в руки Евангелие, Нагорная проповедь Христа. Там говорится, что убийца будет наказан. Часто разговариваю со священниками, спрашиваю, что такое раскаяние, каким оно должно быть — ощущение раскаяния.

Навсегда перестал себя любить. Каким бы радостным ни был в соцсетях, прямых эфирах. Нет, это не лицемерные видео, они настоящие. Я всегда искренен в своих постах. Но внутри я себя ненавижу. Когда мне больно — знаю за что. Когда у меня что-то не получается — знаю за что. И я благодарю Бога за то, что я это получаю. Потому что за все в этой жизни нужно отвечать.

— Был ли человек, который помог вам иначе взглянуть на эту историю?

— Не было. Ни один из батюшек, ни Священное Писание не дали мне ответ. Нужно пройти через это. Я общался с людьми, у которых такая же ситуация, что и у меня. Они тоже до сих пор в смятении. Через какое-то время мне напомнили об этом, в том числе и в соцсетях, я совершил ошибку и обратил внимание. Подумал: «Ну, раз я плохой, значит, буду плохим». И кому я что доказал? Я просто саморазрушался во имя ничего.

Михаил Кокляев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

До 2009-го я был другим

Трагическое для стронгмена ДТП случилось 22 октября 2009 года в Челябинске на перекрестке улиц Хлебозаводская и 32-й годовщины Октября. Поздно вечером инспекторы ДПС заметили «Тойоту Камри», едущую с заметным превышением скорости, — но на требование сотрудников Госавтоинспекции остановить автомобиль его водитель только прибавил газу.

— Наши сотрудники без спецсигналов, не создавая ажиотажа, начали преследование, — приводил слова командира спецбатальона ДПС УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области Николая Арбузова портал 74.ru. — В ночное время инспекторы так поступают, чтобы правонарушитель не начал уходить, не свернул во дворы.

Но погоня продлилась недолго: пролетев пару кварталов, «Тойота» сбила пешехода и остановилась через несколько сотен метров от места аварии. За рулем оказался Кокляев. 51-летний мужчина, попавший ему под колеса, шансов выжить не имел, учитывая скорость «Камри». Он умер еще до приезда скорой.

Поначалу все выглядело для стронгмена не очень хорошо — местные СМИ сообщали, что Кокляев якобы был нетрезв, пытался скрыться с места ДТП, а пострадавший шел через улицу по пешеходному переходу и на зеленый сигнал светофора. Впрочем, подтвердить все эти обвинения так и не удалось. Последние два опровергли сами инспекторы ДПС, участвовавшие в погоне, — они засвидетельствовали, что пешеход хоть и пересекал проезжую часть по зебре, но делал это при запрещающем сигнале светофора. А то, что «Тойота» не сразу остановилась, связано и с высокой скоростью, и с повреждениями, полученными при столкновении. Поэтому обвинять спортсмена в оставлении места аварии правоохранители не стали.

Михаил Кокляев и Артем Тарасов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Сложнее был вопрос с тем, был ли Кокляев пьян. От прохождения медицинского освидетельствования на месте сразу после задержания спортсмен отказался, но уже на следующий день прошел экспертизу, не обнаружившую в его организме следов алкоголя. Суд, рассматривавший дело о лишении Михаила водительских прав, встал на его сторону.

В итоге после примерно полугода проведения доследственной проверки уголовное дело в отношении Кокляева возбуждать не стали за отсутствием состава преступления и недостаточного количества доказательств. В пользу невиновности Михаила свидетельствовали несколько фактов, установленных следствием: он был трезв, двигался на зеленый сигнал светофора, а на месте происшествия не остановился сразу из-за повреждений автомобиля после столкновения.

Сам Кокляев вспоминать обстоятельства того рокового вечера не очень любит.

— Можете рассказать, что именно произошло тогда?

— Не хотел бы. Поскольку что-то можно выдернуть из контекста и перевернуть так, как не надо. Злых, нехороших людей — много. Придет время, и, я думаю, расскажу, как все было, почему это произошло и из-за чего. Люди даже не поймут, как одно могло повлиять на другое. Даже политическая ситуация повлияла на то, как этот инцидент был преподнесен в СМИ. Никого не хочу обвинять. Просто меня та ситуация спустила с небес. Настолько, что я не хочу прогрессировать, расти, не стремлюсь к славе и деньгам... Да, есть какие-то амбиции, еще что-то, но по большому счету одна из причин выходить на ринг — нелюбовь к себе.

— Вы похороны оплатили? Деньгами помогли?

— Мы сделали все, что могли. На могиле у пострадавшего я не был. Но встречался с родственниками. И жену видел, и сына.

— Сколько было тому человеку?

— 51 год. Не люблю рассказывать эту историю. Кто-то на ней будет хайповать, пытаться что-то для себя извлечь. Это однозначно нехорошо. Но меня это спустило с небес. Еще раз повторю: я себя за это не люблю. До 2009 года Михаил Кокляев был другим. Все, что я делал, получалось. За что бы ни брался, всегда был какой-то результат. И кичился этим — что я такой. А я оказался обыкновенным, вот и все.

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