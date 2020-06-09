«Вот надену форму полковника милиции и на стадион». Ефремов до пьяного ДТП собирался пойти на футбол

В понедельник вечером, 8 июня, актер Михаил Ефремов устроил серьезную аварию в центре Москвы — на Смоленской площади. Актер был в нетрезвом состоянии, его автомобиль на большой скорости пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон.

Водитель фургона, 58-летний Сергей Захаров, получил серьезные травмы: у пострадавшего диагностированы перелом ребер с двух сторон, перелом шейного отдела позвоночника, перелом бедра, закрытая черепно-мозговую травма и травмы внутренних органов. Он скончался утром во вторник в больнице. Сам Ефремов серьезных травм не получил.

До смерти Захарова Ефремова отпустили под подписку о невыезде, однако позже дело было переквалифицировано. ГУ МВД Москвы на своем официальном сайте сообщает, что принято решение о переквалификации на более тяжкую часть статьи уголовного дела. По ч. 4 ст. 264 УК РФ ему грозит тюремный срок от 5 до 12 лет.

В конце мая Ефремов дал интервью «СЭ», где рассказал о коронавирусе, «Спартаке» и о том, что он собирался пойти на футбол после возобновления сезона.

— Еще не прикидывали, как собираетесь попасть на первый матч «Спартака» на «Открытие Арене»?

— Есть идея. В свое время в фильме «Француз» я сыграл полковника милиции. Вот надену его форму и на стадион.

— Могут не пустить. Ведь милиции-то уже нет...

— Не пустят полковника советской милиции?! Быть такого не может! Пустят, да еще и под козырек возьмут! (смеется)

— А то, что будете болеть за «Спартак» в динамовской форме, не смущает?

— Есть немного. Но чего не сделаешь ради родной команды!

Полностью интервью читайте здесь