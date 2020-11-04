В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 19 768 новых случаев коронавируса в 85 регионах (самый высокий показатель за весь период пандемии). Из них 25 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 389 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 15 567 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5826), Санкт-Петербурге (1031), Московской области (569), Нижегородской области (417) и Архангельской области (389).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 693 454 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 29 217 летальных исходов, выздоровел 1 266 931 человек.