В Москве зафиксирован один из самых низких уровней смертности от коронавируса

Летальность от коронавируса в Москве за апрель составляет от 1,4% (если учитывать только случаи, где он явился основной причиной, как с подтвержденным так и с отрицательным лабораторным тестом) до 2,8% (если учесть всех, у кого коронавирус был лабораторно подтвержден, и всех умерших от других причин с подтвержденным диагнозом, даже при полном отсутствии пневмонии). Об этом сообщил Оперштаб Москвы по борьбе с пандемией.

Анализ статистики смертности от коронавируса в Москве за апрель проведен в строгом соответствии с новыми рекомендациями Минздрава России, в основу которых положены принципы ВОЗ.

Для сравнения по данным официальных сайтов городов в Нью-Йорке зафиксирован уровень смертности 10%, в Лондоне — 23%.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 28 мая всего зарегистрировано 379 051 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 142 летальных исходов, выздоровело 150 993 человека.