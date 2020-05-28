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В Москве зафиксирован один из самых низких уровней смертности от коронавируса

17:07
Коронавирус под микроскопом. Фото "СЭ"
Коронавирус под микроскопом. Фото "СЭ"
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Летальность от коронавируса в Москве за апрель составляет от 1,4% (если учитывать только случаи, где он явился основной причиной, как с подтвержденным так и с отрицательным лабораторным тестом) до 2,8% (если учесть всех, у кого коронавирус был лабораторно подтвержден, и всех умерших от других причин с подтвержденным диагнозом, даже при полном отсутствии пневмонии). Об этом сообщил Оперштаб Москвы по борьбе с пандемией.

Анализ статистики смертности от коронавируса в Москве за апрель проведен в строгом соответствии с новыми рекомендациями Минздрава России, в основу которых положены принципы ВОЗ.

Для сравнения по данным официальных сайтов городов в Нью-Йорке зафиксирован уровень смертности 10%, в Лондоне — 23%.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 28 мая всего зарегистрировано 379 051 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 142 летальных исходов, выздоровело 150 993 человека.

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