Учебный год начнется 1 сентября в обычном формате

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«С учетом сегодняшней эпидситуации нами принято решение новый учебный год в школах начинать как обычно — в сентябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах, — приводит слова Голиковой РИА «Новости». — При этом необходимо обеспечить проведение традиционных школьных линеек в строгом соответствии и с соблюдением противоэпидемиологических мер».

Во всех школах будет проведена дезинфекция, организована термометрия, налажено обеспечение антисептическими средствами и предоставлена возможность воспользоваться средствами индивидуальной защиты.