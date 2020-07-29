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Учебный год начнется 1 сентября в обычном формате

15:25

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«С учетом сегодняшней эпидситуации нами принято решение новый учебный год в школах начинать как обычно — в сентябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах, — приводит слова Голиковой РИА «Новости». — При этом необходимо обеспечить проведение традиционных школьных линеек в строгом соответствии и с соблюдением противоэпидемиологических мер».

Во всех школах будет проведена дезинфекция, организована термометрия, налажено обеспечение антисептическими средствами и предоставлена возможность воспользоваться средствами индивидуальной защиты.

Дополнительная информация:

https://ria.ru/20200729/1575106007.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

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