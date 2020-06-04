Сергей Собянин: «Через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни»

Мэр Москвы Сергей Собянин ответил на вопрос, какой будет жизнь в столице после пандемии коронавируса и ограничений, направленных на борьбу с ним.

— Человек очень быстро забывает плохое. Такова его психология, и слава богу. Думаю, через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни, — цитирует ТАСС мэра.

С 1 июня в Москве начался второй этап смягчения ограничений — жителям города разрешили выходить на прогулки, но с ограничениями, кроме того открылись многие предприятия торговли и сферы услуг.

Также с 1 июня в рамках борьбы с распространением коронавируса ношение масок и перчаток в общественных местах для жителей Москвы стало обязательным.

Однако режим самоизоляции, система цифровых пропусков и ряд других ограничительных мер в Москве были продлены до 14 июня.