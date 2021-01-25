Российские вузы вернутся к очному формату обучения

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил, что высшие учебные заведения в ближайшее время вернутся к очному формату обучения. Он отметил, что ситуация с распространением коронавируса в стране позволяет это сделать.

«В самое ближайшее время мы вернемся к традиционному формату обучения, ситуация во многих регионах и многих городах это позволяет», — цитирует Фалькова «Интерфакс».

Ранее о спаде эпидемии коронавируса в Москве объявил мэр столицы Сергей Собянин.

За последние сутки в России выявлено 19 290 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 10,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 456 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 19 003 человека.