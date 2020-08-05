  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Общество

Лопырева соболезнует пострадавшим от взрывов в Бейруте

18:02
Взрыв в Бейруте. Фото AFP
Взрыв в Бейруте. Фото AFP

Телеведущая, модель, посол чемпионата мира по футболу-2018 Виктория Лопырева выразила соболезнования пострадавшим от взрывов в Бейруте. Мощный взрыв прогремел в столице Ливана 4 августа, погибли более 100 человек, пострадали более четырех тысяч.

«Ливан — такая красивая страна, но столько страданий для ее прекрасных граждан! Невероятно поверить, что эти кадры — реальность 21 века. Молюсь за моих друзей, семьи и тех, кто мне очень дорог!» — написала Лопырева в Instagram.

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир