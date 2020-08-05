Лопырева соболезнует пострадавшим от взрывов в Бейруте
Телеведущая, модель, посол чемпионата мира по футболу-2018 Виктория Лопырева выразила соболезнования пострадавшим от взрывов в Бейруте. Мощный взрыв прогремел в столице Ливана 4 августа, погибли более 100 человек, пострадали более четырех тысяч.
«Ливан — такая красивая страна, но столько страданий для ее прекрасных граждан! Невероятно поверить, что эти кадры — реальность 21 века. Молюсь за моих друзей, семьи и тех, кто мне очень дорог!» — написала Лопырева в Instagram.
Lebanon ?? Such a beautiful country, but so much suffering falls to the lot of this cheerful people! it is impossible to believe that these shots are the reality of the 21st century ?I pray for my friends families and people who are very dear to me! ? V #prayforlebanon