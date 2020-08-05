Лопырева соболезнует пострадавшим от взрывов в Бейруте

Телеведущая, модель, посол чемпионата мира по футболу-2018 Виктория Лопырева выразила соболезнования пострадавшим от взрывов в Бейруте. Мощный взрыв прогремел в столице Ливана 4 августа, погибли более 100 человек, пострадали более четырех тысяч.

«Ливан — такая красивая страна, но столько страданий для ее прекрасных граждан! Невероятно поверить, что эти кадры — реальность 21 века. Молюсь за моих друзей, семьи и тех, кто мне очень дорог!» — написала Лопырева в Instagram.