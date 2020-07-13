Клуб НФЛ сменит название из-за расизма

Американский футбольный клуб «Вашингтон Редскинз», выступающий в НФЛ, сменит название, сообщает Sports Business Daily. Вопрос был поднят на фоне протестов в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского в Миннеаполисе.

В начале июля один из спонсоров клуба попросил сменить название, поскольку оно оскорбляет коренные народы страны. Впоследствии и другие компании выступили с этим предложением.

Новое название не будет объявлено в ближайшее время из-за нерешенных проблем с товарными знаками.

Ранее «Чикаго» выступил с заявлением, в котором отмечается, что клуб не собирается менять название или логотип, несмотря на ситуацию в США.

Энтони считает, что шесть клубов США из-за расизма должны сменить название