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Губерниев вспомнил о работе со Жванецким

18:13
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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Телекомментатор Дмитрий Губерниев вспомнил, как впервые встретился с писателем-сатириком Михаилом Жванецким.

«Жванецкий... Посчастливилось вместе работать с мастером! —  написал Губерниев в своем Telegram-канале. — Помню, на одном большом мероприятии мы даже делили одну гримерку. Я захожу и слышу от Михал Михалыча: «Молодой человек, я вас знаю, смотрю и очень люблю, не подскажете вашу фамилию». А потом я опоздал на банкет, захожу и в присутствии важных людей слышу возглас Жванецкого: «Да это же Губерниев. Все и обалдели...» Светлая память, мы осиротели...»

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