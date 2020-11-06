Губерниев вспомнил о работе со Жванецким
Телекомментатор Дмитрий Губерниев вспомнил, как впервые встретился с писателем-сатириком Михаилом Жванецким.
«Жванецкий... Посчастливилось вместе работать с мастером! — написал Губерниев в своем Telegram-канале. — Помню, на одном большом мероприятии мы даже делили одну гримерку. Я захожу и слышу от Михал Михалыча: «Молодой человек, я вас знаю, смотрю и очень люблю, не подскажете вашу фамилию». А потом я опоздал на банкет, захожу и в присутствии важных людей слышу возглас Жванецкого: «Да это же Губерниев. Все и обалдели...» Светлая память, мы осиротели...»
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.