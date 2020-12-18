Глушаков отреагировал на закрытие шоу «Дом-2»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков отреагировал на публикацию ведущей шоу «Дом-2» Ольги Бузовой, что проект закрывается.

Ранее Бузова написала в Instagram, что «шоу будет на другом канале, и ТВ перестает быть прежним».

Глушаков отреагировал на это словами «Это жизнь», на что получил грустный смайлик в ответ.

С 2008 года Бузова была ведущей проекта. В этом году звезда принимает участие в шоу Первого канала «Ледниковый период». Певица выступает в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым.