Глава МОК Бах считает, что мировой спорт находится под угрозой

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах во время внеочередной сессии организации сообщил, что мировой спорт на данный момент находится под угрозой.

Он считает, что никто со стороны не должен принимать решения, кого допускать до соревнований, а кого — нет.

«Это приведет к тому, что будут разные соревнования, где будут выступать политически дружественные страны. Тогда Олимпиада просто перестанет иметь смысл», — цитирует Баха «РИА Новости Спорт».

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям в нейтральном статусе, за исключением тех, кто публично высказывался в поддержку СВО и связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.