Глава МОК Бах обвинил власти России в намерении проводить политизированные соревнования

Президент МОК Томас Бах считает, что Российское правительство намерено организовать политизированные соревнования.

«Российское правительство обвиняет нас в несоблюдении политической нейтральности. В то же время это же правительство пытается организовать абсолютно политизированные спортивные соревнования», — цитирует Баха «РИА Новости».