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Сегодня, 15:28

Глава МОК Бах обвинил власти России в намерении проводить политизированные соревнования

Виктория Кравченко
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Президент МОК Томас Бах считает, что Российское правительство намерено организовать политизированные соревнования.

«Российское правительство обвиняет нас в несоблюдении политической нейтральности. В то же время это же правительство пытается организовать абсолютно политизированные спортивные соревнования», — цитирует Баха «РИА Новости».

Ранее секретарь совета по спорту при президенте России Марат Филиппов рассказал, что решено провести в сентябре 2024 года Игры Дружбы, подчеркнув, что это не альтернатива Олимпийским играм.
Источник: https://rsport.ria.ru/20230622/bakh-1879811941.html
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