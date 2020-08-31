Ефремов заявил, что не помнит, пользовался ли машиной в день аварии

Актер Михаил Ефремов дает показания в суде, информирует Telegram-канал Mash.

Он заявил, что не очень понимает, откуда в результатах его анализах оказались наркотики — может, с вечеринки за неделю до, а может, и еще как-то. Также он заявил, что ездил на такси, искал пиво, а что было потом — не помнит: «Возможно, меня втянули в машину».

На видеозаписи Ефремов, по его же словам, «себя не узнал». Вину признал, потому что был с похмелья или отравлен, а знаменитое видео, где он говорит «я виноват» — смонтировано, вырезано слово «нет».

Уголовное дело против Ефремова было возбуждено после того, как 8 июня, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, актер выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади в Москве. В результате он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого Сергей Захаров получил тяжелые травмы и позже скончался в больнице.

Судебный процесс стартовал 30 июля, однако уже несколько раз заседания по разным причинам откладывались. В частности, одним из поводов стала болезнь обвиняемого, которого в начале августа увезли из зала судебных заседаний на носилках и доставили в Боткинскую больницу.