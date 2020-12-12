Боярский — о смерти Гафта: «Проклятый год, нас еще ожидает много потерь»
Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в интервью «СЭ» прокомментировал новость о смерти знаменитого актера и поэта Валентина Гафта.
— Кошмарное известие. Я беспокоюсь, уже боюсь трубку снимать, — сказал Боярский «СЭ». — Так много плохих новостей. Печально, что уходят такие великие мастодонты, как Жванецкий, Джигарханян, Плотников, Гафт и еще нас ожидает много потерь. Этот проклятый год еще не кончился. Все мы смертны, но очень много обрушилось в последнее время, это тяжело переносится и зрителями, и партнерами. (Сергей Федоров)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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