Царукян после победы над Руффи на турнире UFC 331: «Спасибо всем, кто внес свой вклад в это»

Российский боец армянского происхождения Арман Царукян опубликовал пост в соцсети после победы над бразильцем Маурисио Руффи на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе (США).

Бой в легком весе завершился за 3 секунды до конца 1-го раунда. Царукян нокаутировал соперника.

«Спасибо всем, кто внес свой вклад в эту победу. Моим тренерам, моей команде, моей семье и всем, кто поддерживал меня на этом пути. Эта победа — для вас», — написал 29-летний боец.

В профессиональных ММА Царукян одержал 24 победы при 3 поражениях. В UFC у него 11 побед и 2 поражения. Победная серия бойца насчитывает 6 поединков.