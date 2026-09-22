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Царукяна и Руффи отстранили на 60 дней после поединка на турнире UFC 331

Царукяна и Руффи отстранили на 60 дней после поединка на турнире UFC 331

Павел Лопатко

Российский боец армянского происхождения Арман Царукян и бразилец Маурисио Руффи получили медицинские дисквалификации после поединка на турнире UFC 331, сообщает MMAJunkie со ссылкой на данные Спортивной комиссии штата Калифорния.

Оба спортсмена отстранены от бов на 45 дней, а проведение контактных тренировок им запрещено в течение 30 дней. Кроме того, и Царукян, и Руффи не смогут участвовать в соревнованиях 60 дней либо до получения соответствующего разрешения от врача — причиной стало рассечение правого глаза у каждого из бойцов.

На турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе (США) Царукян нокаутировал соперника ударом локтем в первом раунде.

В профессиональных ММА 29-летний Царукян одержал 24 победы при 3 поражениях. В UFC у него 11 побед и 2 поражения. Победная серия бойца насчитывает 6 поединков. 33-летний Руффи одержал 14 побед при 3 поражениях в ММА.

ММА UFC: Царукян — Руффи

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Арман Царукян
Маурисио Руффи
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