Гончаров о победе Царукяна над Руффи: «Арман сегодня блистал»

Экс-чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров в разговоре с «СЭ» высказался о победе Армана Царукяна над бразильцем Маурисио Руффи на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе (США).



«Арман сегодня блистал и заслуженно победил. Он доказал свой статус претендента на титул. Сегодня был его день. Теперь чемпионство Царукяна — это вопрос времени», — сказал Гончаров «СЭ».



Эта победа стала для 29-летнего Царукяна 24-й в ММА при 3 поражениях. 33-летний Руффи потерпел 3-е поражение при 14 победах.