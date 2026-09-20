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Гончаров о победе Царукяна над Руффи: «Арман сегодня блистал»

Александр Абустин
корреспондент

Экс-чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров в разговоре с «СЭ» высказался о победе Армана Царукяна над бразильцем Маурисио Руффи на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе (США).

«Арман сегодня блистал и заслуженно победил. Он доказал свой статус претендента на титул. Сегодня был его день. Теперь чемпионство Царукяна — это вопрос времени», — сказал Гончаров «СЭ».

Эта победа стала для 29-летнего Царукяна 24-й в ММА при 3 поражениях. 33-летний Руффи потерпел 3-е поражение при 14 победах.

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Арман Царукян
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