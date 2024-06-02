«Царукян? Мне нужны новые вызовы». Махачев после мощной победы над Порье

— После четвертого раунда я у Хабиба спросил: какой счет? Он не помню, что сказал: то ли 4:0, то ли 3:1. И, конечно, странно, что они посчитали 2:2. Ну да, конечно, хорошо, что досрочно закончил. Если бы я не закончил досрочно, остались бы вопросы, а когда ты побеждаешь финишем, то тут уже все ясно.

— Сейчас только что здесь был Дана, у него спрашивали, что он думает, и он сказал, что ты не лучший боец в мире P4P. Он сказал что, лучший боец — Джон Джонс. Что ты думаешь?

— Я не знаю. Может, это его личное мнение. Мне кажется, я спас сегодняшний кард, потому что все остальные бои были ужасно скучные, и все зрители практически заснули, только мы показали хороший бой, достойно выступили, Дана мне сразу два бонуса выплатил. А раньше, помню, когда я получал бонус, я очень радовался, но сейчас уже так — спокойно [отношусь].

— Когда у тебя было рассечение, ты напрягся?

— У меня, по-моему, в первый раз вообще было рассечение. Ничего страшного, это же MMA — не футбол, не баскетбол. Здесь люди дерутся, пытаются друг друга уничтожить, и Дастин, конечно, задал мне сегодня жару.

Фото USA Today Sports

«Мне нужно больше доверять своей ударной технике»

— Что ты думаешь по поводу планов на будущее? Были разговоры по поводу того, чтобы провести бой, может быть, в Нью-Йорке, а не в Абу-Даби.

— Я давно мечтал выступить в «Медисон-сквер-гардене», и в США фанаты меня, наверное, теперь полюбили, потому что мы показали им хороший бой сегодня. Так что если будет возможность вернуться сюда и выступить в «Медисон-сквер-гардене», это давно было моей мечтой.

— Вы с Хабибом говорили, что ты победишь в третьем раунде. А что такого сделал Дастин, что тебя удивило, застало врасплох?

— Ну, Дастин очень хорошо подготовился к этому бою. Он сказал, для него это последний шанс, и я считаю, что он подготовился очень хорошо. Он поработал над защитой от тейкдаунов. Вы знаете, моя ошибка в этом бою была вот в чем: пожалуй, мне нужно больше доверять своей ударной технике. Я сегодня показал, что я могу работать как ударник. У меня было много хороших ударов, первым ударом я практически отправил его в нокдаун. Если бы я больше доверял своей ударной технике, то, я думаю, мог бы сегодня его нокаутировать. Но ничего — как получилось, так получилось, ничего страшного.

И я на пресс-конференции ему сказал: я тебя на удушающий поймаю — либо ты сам сдашься, либо потеряешь сознание. А он, по-моему, и сдался, и успел потерять сознание. Да, я хотел его добить, но он хорошо защищался, поэтому я и говорю, что он очень хорошо подготовился.

— И мы слышали, что вы между раундами разговаривали друг с другом. Что вы друг другу говорили?

— Да просто там типа: let's go, давай-давай. Я уважаю Дастина, он хороший парень, и он всегда уважительно относится к соперникам. Да, на пресс-конференции был один неприятный момент, но все нормально.

— Дана сказал, что было бы интересно устроить для тебя бой с Арманом. А для тебя что интересно? Хотелось бы иметь сразу два чемпионских пояса?

— Ну, конечно. У нас мало таких людей, которые являются чемпионами одновременно двух весовых категорий. Так что, конечно, это для любого бойца предел мечтаний. Для меня это самая большая мечта. Я хочу войти в историю, чтобы меня запомнили как двойного чемпиона. Если такая возможность представится, было бы здорово. Я каждое утро просыпаюсь и думаю об этом.

Арман Царукян. Фото Соцсети

— Что ты думаешь про Армана Царукяна как соперника?

— Я готов, Дана знает мой номер, так что пусть звонит.

— Арман производит на тебя впечатление?

— Мне нужны какие-то новые вызовы. Но если Дана хочет, чтобы я подрался с с Арманом, нет проблем, с Арманом можно.

— В самом конце ты ждал возможности перевести его...

— В каком раунде?

— В последнем.

— У меня большой опыт в борьбе, я с детства занимался борьбой. Он защищался поначалу, но этот удушающий прием — он один из моих любимых. Я на тренировках его очень часто отрабатывал, поэтому когда я взял замок, я сразу понял, [что завершу его].