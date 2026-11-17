Шамиль Газиев — Таллисон Тейшейра: когда следующий бой в UFC, дата и время, где смотреть трансляцию

Шамиль Газиев и Таллисон Тейшейра встретятся в поединке тяжелого веса на турнире UFC Fight Night 294 в субботу, 21 ноября. Соревнования пройдут на ABHA Arena в Дохе (Катар). Бой Газиева и Тейшейры включен в предварительный кард. Ориентировочное начало боя — в 19.40 по московскому времени.

ММА UFC: Газиев — Тейшейра

В России трансляция предварительного карда будет доступна на UFC Fight Pass по подписке и телеканале «Матч! Боец». Бесплатный федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет только основной кард, который начнется в 21.00 мск.

Следить за результатом боя и другими событиями турнира можно в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

36-летний Газиев, уроженец Дагестана, выступает в UFC под флагом Бахрейна. В его профессиональном рекорде 15 побед и три поражения, ничьих нет. Десять поединков он выиграл нокаутом, еще три — болевыми и удушающими приемами. В предыдущем бою в августе 2026 года тяжеловес нокаутировал Кеннеди Нзечукву в первом раунде.

26-летний бразилец Таллисон Тейшейра одержал девять побед при двух поражениях, ничьих нет. На его счету семь побед нокаутом и одна — приемом. В последнем поединке 30 мая 2026 года Тейшейра уступил Сергею Павловичу нокаутом в первом раунде.