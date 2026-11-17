Двалишвили заявил, что слышал об освобождении Усмана Нурмагомедова из тюрьмы в Абу-Даби

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили сообщил, что до него дошла информация об освобождении российского бойца Усмана Нурмагомедова из-под стражи после массовой драки в Абу-Даби.

«Я слышал, что сегодня отпустили. Я разговаривал с одним человеком, и он рассказал мне то же самое, но я не видел никаких новостей об этом. Как ты и сказал, я тоже видел фотографию, что он (Хабиб Нурмагомедов) в Дубае. Надеюсь, он сможет помочь им. Я буду рад, если их отпустят», — сказал Двалишвили в интервью на YouTube-канале журналиста Ариэля Хельвани.

11 ноября в одном из отелей Абу-Даби произошла массовая драка с участием Усмана Нурмагомедова, Двалишвили и их окружения. Грузинский боец обвинил россиянина и его знакомых в нападении. После конфликта полиция задержала десять человек, среди которых, как сообщалось, был и Умар Нурмагомедов.

13 ноября стало известно, что восьмерых участников инцидента приговорили к шести месяцам лишения свободы и штрафам. Двалишвили и его друг, борец Саба Лазишвили, были освобождены из-под стражи и также оштрафованы. Двалишвили обратился к властям ОАЭ с просьбой освободить задержанных.