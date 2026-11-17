Экс-чемпион UFC Веласкес стал генменеджером программы ММА в университете США

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес получил должность генерального менеджера направления смешанных единоборств в программе Combat U Университета штата Калифорния в Сакраменто. 44-летний американец сообщил об этом MMA Fighting 16 ноября.

Combat U объединяет несколько видов единоборств — ММА, бокс, муай-тай, бразильское джиу-джитсу и борьбу. Университетская программа сочетает тренировочный процесс и участие в соревнованиях с получением высшего образования. Для участников предусмотрена система спортивных стипендий.

В работе программы также участвуют бывший чемпион WEC и претендент на титул UFC Юрайя Фейбер, известный боксер Андре Уорд и представители смешанных единоборств Кори Маккенна и Джозеф Моралес.

Веласкес дважды становился чемпионом UFC в тяжелой весовой категории. Последний профессиональный поединок по правилам ММА он провел в феврале 2019 года, уступив Фрэнсису Нганну. В новой должности Веласкес будет работать с начинающими бойцами и участвовать в развитии университетской программы смешанных единоборств.