Родригес и Гарсия возглавят турнир UFC в Далласе 16 января

Мексиканский боец Яир Родригес и американец Стив Гарсия проведут бой в главном событии турнира UFC Fight Night, который состоится 16 января 2027 года в Далласе (США) на арене American Airlines Center, сообщил сайт UFC.

Родригес ранее владел временным чемпионским поясом UFC в полулегкой весовой категории. В последнем поединке, состоявшемся в апреле 2025 года, он победил Патрисио Фрейре по итогам трех раундов. После этого мексиканец длительное время не выходил в октагон.

Гарсия в июне 2026 года потерпел поражение нокаутом от Диего Лопеса. До этого американец выиграл семь боев подряд. В новой встрече с Родригесом он попытается вернуться на победную серию.

Турнир станет первым мероприятием UFC в календарном 2027 году. Основной кард начнется 17 января в 4.00 по московскому времени. Также в карде запланирован бой в полусреднем весе между Даниэлем Родригесом и Роберто Солдичем.