Икрам Алискеров — Джаред Каннонье: когда следующий бой в UFC, дата и время, где смотреть трансляцию

Россиянин Икрам Алискеров и американец Джаред Каннонье проведут бой в среднем весе на турнире UFC Fight Night 294 в субботу, 21 ноября. Поединок состоится на ABHA Arena в Дохе (Катар) и войдет в основной кард соревнований. Начало основного карда — в 21.00 по московскому времени.

ММА UFC: Алискеров — Каннонье

Прямую трансляцию основного карда турнира в России бесплатно покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Посмотреть поединок также можно будет на UFC Fight Pass по подписке и телеканале «Матч! Боец».

Следить за результатами и ключевыми событиями боя можно в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

Икрам Алискеров занимает 13-е место в рейтинге UFC в среднем весе. В профессиональной карьере россиянин одержал 18 побед при двух поражениях, ничьих нет. Семь поединков он завершил нокаутами, пять — болевыми и удушающими приемами. В предыдущем бою 27 июня 2026 года Алискеров победил Бруно Феррейру единогласным решением судей.

Джаред Каннонье располагается на 12-й строчке рейтинга среднего дивизиона. В его активе 18 побед и десять поражений, ничьих нет. Американец одержал 11 побед нокаутами и две — приемами. В последнем бою 18 июля 2026 года он уступил Кристиану Лерою Данкану единогласным решением судей.