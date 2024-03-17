UFC Fight Night 239: Тыбура победил Туивасу и другие результаты турнира

В UFC Apex в Парадайсе, США, завершился турнир UFC Fight Night 239, в главном бою которого тяжеловес Марчин Тыбура (25-5) победил Тая Туивасу (15-7) сабмишном в первом раунде.

Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Тяжелый вес: Марчин Тыбура (Польша) победил Тая Туивасу (Австралия) — Сабмишн, 1-й раунд.

Полусредний вес: Брайан Баттл (США) — Анжа Луса (Конго) — Бой признан несостоявшимся из-за случайного тычка в глаз.

Полутяжелый вес: Овинс Сен-Прю (США) победил Кеннеди Нзечукву (Нигерия) — Раздельное решение судей (29-28, 28-29, 29-28).

Полулегкий вес: Кристиан Родригес (США) победил Айзека Дулгаряна (США) — Раздельное решение судей (27-28, 28-27, 28-27).

Легчайший вес: Мейси Чиассон (США) победила Панни Киансад (Швеция) — Сабмишн, 1-й раунд.

Средний вес: Джеральд Миршарт (США) победил Брайана Барберену (США) — Сабмишн, 2-й раунд.

Предварительные бои:

Легкий вес: Майк Девис (США) победил Натана Леви (Израиль) — Сабмишн, 2-й раунд.

Легчайший вес: Челси Чендлер (США) победила Жозиан Нуньес (Бразилия) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Наиегчайший вес: Жафэл Филью (Бразилия) победил Оди Осборна (США) — Сабмишн, 1-й раунд.

Полулегкий вес: Дэнни Силва (США) победил Джоша Кулибао (Австралия) — Раздельное решение судей (29-28, 28-29, 29-28).

Минимальный вес: Жакелини Аморим (Бразилия) победила Кори Маккена (Уэльс) — Сабмишн, 1-й раунд.

Легкий вес: Тьяго Мойзес (Бразилия) победил Митча Рамиреса (США) — TKO, 3-й раунд.

Легчайший вес: Чэд Анхелигер (Канада) победил Харалампоса Григориу (Кипр) Единогласное решение судей (30-27, 29-28, 29-28).