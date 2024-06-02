В США начался турнир UFC 302 с главным боем Махачев — Порье

В американском городе Ньюарк начался турнир UFC 302. Вечер смешанных единоборств проходит в штате Нью-Джерси на спортивной арене «Пруденшал-центр». В главном событии турнира UFC 302 россиянин Ислам Махачев проведет защиту пояса чемпиона в легком весе в бою с американцем Дастином Порье.

Прямая трансляция боев турнира началась в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. На канале «Матч Боец» смотреть поединки вечера ММА можно будет с 01.30 мск. Оба варианта просмотра трансляций доступны только по платной подписке.

В соглавном событии турнира UFC 302 подерутся представители среднего веса — американец Шон Стриклэнд и бразилец Пауло Коста. Бой начнется около 06.30 мск.

Основная информация о расписании поединков, полном карде турнира UFC 302 и прогнозах на бой Махачев — Порье доступна по ссылке на материал «СЭ».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 302 с главными событиями поединков.