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UFC 302 Махачев — Порье: началась прямая трансляция боев турнира

В США начался турнир UFC 302 с главным боем Махачев — Порье
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец UFC Паулу Коста.
Паулу Коста.
Фото Global Look Press

В американском городе Ньюарк начался турнир UFC 302. Вечер смешанных единоборств проходит в штате Нью-Джерси на спортивной арене «Пруденшал-центр». В главном событии турнира UFC 302 россиянин Ислам Махачев проведет защиту пояса чемпиона в легком весе в бою с американцем Дастином Порье.

Прямая трансляция боев турнира началась в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. На канале «Матч Боец» смотреть поединки вечера ММА можно будет с 01.30 мск. Оба варианта просмотра трансляций доступны только по платной подписке.

В соглавном событии турнира UFC 302 подерутся представители среднего веса — американец Шон Стриклэнд и бразилец Пауло Коста. Бой начнется около 06.30 мск.

Основная информация о расписании поединков, полном карде турнира UFC 302 и прогнозах на бой Махачев — Порье доступна по ссылке на материал «СЭ».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 302 с главными событиями поединков.

Ислам Махачев vs&nbsp;Дастин Порье: неделя боя на&nbsp;турнире UFC 302. UFC 302 Махачев против Порье: третья защита преемника Хабиба. Онлайн-трансляция турнира
Дастин Порье
Ислам Махачев
Паулу Коста
Шон Стрикленд
UFC
ММА
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