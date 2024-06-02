Ислам Махачев

Экс-временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье подерется с действующим обладателем пояса Исламом Махачевым 2 июня на турнире UFC 302. Поединок станет главным событием вечера ММА в Ньюарке (США). Титульный бой начнется около 07.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию боя Махачев — Порье в прямом эфире в России можно будет на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Поединок также покажут в онлайн-сервисе UFC Fight Pass и на телеканале «Матч Боец».

Следите за самыми интересными событиями противостояния Порье — Махачев и других боев UFC 302 в текстовой онлайн-трансляции «СЭ».

В активе 35-летнего американца Порье в смешанных единоборствах 30 побед, восемь поражений и один поединок был признан несостоявшимся. На счету 32-летнего россиянина Махачева в ММА на профессиональном уровне — 25 побед и одно поражение.

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