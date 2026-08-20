Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Джонс сомневается, что Махачев достоин звания величайшего бойца в истории UFC

Руслан Минаев

Бывший чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весах Джон Джонс отреагировал на мнение о том, что россиянин Ислам Махачев является одним из лучших бойцов UFC всех времен.

В ночь на 16 августа Махачев защитил титул чемпиона в полусреднем весе, победив единогласным решением судей ирландца Иэна Гэрри на турнире UFC 330.

Джонс опубликовал фото, где он возглавляет список бойцов UFC по числу побед в титульных боях. На счету американца 16 побед, у Махачева — 7.

«Залез в соцсети и услышал, что появился новый GOAT? Я вообще ничего не понимаю, объясните мне, в чем дело», — написал Джонс в соцсети.

Ислам Махачев.Махачев одержал 29 побед и побил кучу рекордов. На каком месте Ислам в списке величайших за всю историю?

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Джон Джонс
Ислам Махачев
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Батраков рассекретил свой же переход, «Локо» хотел взять на его место Бабкина. Трансферы слухи РПЛ за 19 августа 2026
Посольство России сделало предупреждение желающим вступить в ВСУ французам
«Надеюсь, это ИИ». «Астон Вилла» представила темнокожего вратаря Судзуки и обвиненного в расизме Руджери
Politico узнало о беспокойстве в странах Азии из-за слов Трампа о КНДР и учений
Как российские футболисты выступали в чемпионате Турции. Батраков станет 24-м в списке
Ученые зафиксировали резкий рост числа вспышек на Солнце
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Иван Бугаенков
«Волейбол. Наши чемпионы» | Иван Бугаенков
Спорт и беременность: все «за» и «против» в подкасте Ксении Шойгу
Спорт и беременность: все «за» и «против» в подкасте Ксении Шойгу
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
«Динамо» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Велес» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Текстильщик»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Текстильщик»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Акрон»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Акрон»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
Первое интервью Вячеслава Войнова в «Амуре»
Первое интервью Вячеслава Войнова в «Амуре»
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
«Сочи» — «Волга»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Волга»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
«Текстильщик» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Яир Родригес снялся из-за травмы с боя против Жана Силвы на турнире Noche UFC 4
Новости
RSS RSS
Все новости