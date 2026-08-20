Джонс сомневается, что Махачев достоин звания величайшего бойца в истории UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весах Джон Джонс отреагировал на мнение о том, что россиянин Ислам Махачев является одним из лучших бойцов UFC всех времен.

В ночь на 16 августа Махачев защитил титул чемпиона в полусреднем весе, победив единогласным решением судей ирландца Иэна Гэрри на турнире UFC 330.

Джонс опубликовал фото, где он возглавляет список бойцов UFC по числу побед в титульных боях. На счету американца 16 побед, у Махачева — 7.

«Залез в соцсети и услышал, что появился новый GOAT? Я вообще ничего не понимаю, объясните мне, в чем дело», — написал Джонс в соцсети.