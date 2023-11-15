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Сегодня, 17:22

Порье хочет провести трилогию с Гейджи на UFC 300

Руслан Минаев
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Американский боец ММА Дастин Порье хочет провести третий бой с соотечественником Джастином Гейджи на турнире UFC 300.

«Турнир такого масштаба — отличное место для того, чтобы завершить трилогию. Посмотрим. Конечно, если бы я был на месте Гейджи, то не стал бы рисковать. Он близок к титульному бою. Но я открыт к этому предложению!» — цитирует Порье MMA Junkie.

Дата и место UFC 300 еще не определено.

Первый бой между Порье и Гейджи завершился победой первого техническим нокаутом в четвертом раунде в 2018 году. В реванше победу одержал Гейджи — нокаутом во втором раунде в 2023-м.

Дастин Порье
Джастин Гейджи
UFC
ММА
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