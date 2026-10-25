Тактаров сравнил Волкановски и Двалишвили: «Один ведет себя как опытный, а второй скакал как мальчишка»

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в разговоре «СЭ» сравнил двух бойцов: австралийца Александра Волкановски и грузина Мераба Двалишвили.



«Алекс и Мераб — два опытных бойца. Только один ведет себя как опытный, а второй скакал как мальчишка первые два раунда. Грузин потратил всю энергию, которую мог расходовать в пятом раунде, например. Он и так вел эту часть поединка. Первые два раунда можно было выиграть, потратив раза в четыре меньше энергии. В 35 лет делать такие тактические ошибки... Он знает, что у него нет нокаутирующего удара. Двалишвили понимал, что Петр Ян просто не сдастся и бой продлится все пять раундов.

Но в любом случае и Мераб, и Алекс поражают своей формой. Всегда считал, что махачи долго не живут и заканчивают рано — в 25-28 лет. Но их физическая форма для меня является настоящим открытием. Волкановски давал самый тяжелый бой Исламу Махачеву. Если спартанцы в свое время были такими, то не удивлюсь, если все рассказы про них были не легендами. Триста Волкановски собрать и они будут сражаться от заката до рассвета», — сказал Тактаров «СЭ».



38-летний Волкановски одержал победу над Мовсаром Евлоевым и стал чемпионом UFC в полулегком весе. Он одержал 29-ю победу при 4 поражениях в смешанных единоборствах.



В соглавном событии вечера россиянин Петр Ян победил представителя Грузии Мераба Двалишвили и защитил пояс в легчайшем весе.

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