Волкановски сообщил, что заболел перед победой над Евлоевым на UFC 333

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски рассказал, что заболел перед титульным поединком с россиянином Мовсаром Евлоевым на турнире UFC 333 в Абу-Даби. Несмотря на недомогание, австралиец вышел в октагон и победил техническим нокаутом во втором раунде.

«Все нормально, это часть игры. Я начал заболевать и подумал: было бы слишком легко, если бы я не заболел. Какие бы препятствия ни возникали на моем пути, это меня вдохновляет», — сказал Волкановски на пресс-конференции после турнира. Его слова приводит Sherdog.

Ранее в интервью после боя чемпион подробно объяснил, что для него значит преодоление трудностей. «Чувствую себя хорошо. Повторю: меня это, если честно, совсем не волнует. Мне важно, опять же, преодолевать трудности. Передо мной был непобежденный боец, и мне удалось преодолеть это испытание и победить его. И еще проходить через тренировочные лагеря и все остальное. В этом виде спорта так много испытаний, и именно их преодоление меня по-настоящему захватывает. Для меня это значит гораздо больше», — сказал Волкановски.

На UFC 333 Волкановски остановил Евлоева ударами на отметке 4.54 второго раунда, защитил чемпионский пояс и нанес претенденту первое поражение в профессиональных ММА. Кроме того, австралиец получил бонус за лучшее выступление вечера. После турнира его рекорд составляет 29 побед и четыре поражения, а Евлоева — 20 побед и одно поражение.