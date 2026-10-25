Монсон о победе Волкановски над Евлоевым: «Он выиграл ради нас, стариков»

Бывший боец UFC Джефф Монсон в комментарии «СЭ» поделился мнением о победе австралийца Александра Волкановски над россиянином Мовсаром Евлоевым на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Волкановски провел очень тяжелый бой. Я немного удивлен, но в боях может случиться все что угодно. Это было очень круто. Он выиграл ради нас, стариков», — сказал Монсон «СЭ».

38-летний Волкановски защитил титул чемпиона UFC в полулегком весе. Он одержал 29-ю победу при 4 поражениях в смешанных единоборствах. 32-летний Евлоев потерпел первое поражение при 20 победах.