Волкановски провел 12-й подряд титульный бой в UFC после победы над Евлоевым

Австралиец Александр Волкановски провел 12-й подряд титульный поединок в UFC. Очередной чемпионский бой состоялся 24 октября на UFC 333 в Абу-Даби, где 38-летний спортсмен победил россиянина Мовсара Евлоева техническим нокаутом за шесть секунд до окончания второго раунда.

Последний нетитульный поединок Волкановски в UFC состоялся 11 мая 2019 года. Тогда он победил Жозе Альдо единогласным решением судей. В декабре того же года австралиец выиграл у Макса Холлоуэя и впервые стал чемпионом полулегкого дивизиона. С тех пор каждый его выход в октагон в организации проходил в бою за чемпионский пояс.

В серию вошли титульные встречи не только в полулегком, но и в легком весе. В феврале и октябре 2023 года Волкановски дважды пытался отобрать пояс легкого дивизиона у Ислама Махачева, однако оба раза уступил. В феврале 2024 года австралиец проиграл Илие Топурии и потерял свой титул в полулегком весе.

В апреле 2025-го Волкановски вернул пояс после победы над Диего Лопесом, в январе 2026 года выиграл у него повторно, а теперь защитил титул в бою с Евлоевым. Из 12 чемпионских поединков серии австралиец выиграл девять. Все девять побед пришлись на титульные бои полулегкого веса.