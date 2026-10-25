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Олег Тактаров считает, что UFC должны дать Александру Волкову титульный бой

Тактаров считает, что UFC должны дать Волкову титульный бой: «Их отношение является уже неприличным»

Дарик Агаларов
корреспондент

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в разговоре «СЭ» поделился мнением о будущих поединках российского бойца Александра Волкова.

38-летний спортсмен одержал 15-ю победу в UFC, взяв верх над Ризваном Куниевым на турнире UFC 333 в Абу-Даби. По количеству побед в тяжелом весе он сравнялся с Джуниором дос Сантосом и Кертисом Блейдсом.

«Волков — молодец. Правильно действует. Что-то должно произойти. Отношение UFC к Волкову является уже неприличным. Сколько уже можно? Уже нет вариантов не дать Волкову титульник», — сказал Тактаров «СЭ».

После турнира общий рекорд Волкова в ММА составляет 41 победу при 11 поражениях (в UFC — 15-5). Для россиянина успех стал третьим подряд в UFC и седьмым в восьми последних выступлениях.

После победы Волков вновь обратился к руководству промоушена с вопросом о чемпионском бое. Несмотря на длительное пребывание среди ведущих тяжеловесов, за титул UFC он еще не сражался.

Петр Ян (справа) и&nbsp;Мераб Двалишвили.UFC 333. Великая трилогия Яна и Мераба, два Волка и поражение Евлоева

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Александр Волков (единоборства)
Олег Тактаров
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