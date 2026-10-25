Петр Ян после победы над Двалишвили в UFC 333: «Хочу поймать тишину»

Российский чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян после победы над грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 333 в Абу-Даби хочет «побыть в тишине». Об этом он рассказал ТАСС.

В субботу Ян победил Двалишвили единогласным решением судей и защитил звание.

«Я пока не хочу думать о следующих боях. Ни о чем думать не хочу. Пару дней я хочу «поймать тишину», — сказал Ян.

Яну 33 года, на его счету теперь 21 победа и 5 поражений в смешанных единоборствах (MMA). Он стал первым россиянином, которому удалось вернуть чемпионство в UFC: титул в легчайшем весе спортсмен завоевал в июле 2020 года, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. В марте 2021 года Ян был дисквалифицирован в поединке с американцем Алджамейном Стерлингом из-за удара коленом в партере, а в апреле 2022-го уступил представителю США в бою-реванше раздельным решением судей.

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