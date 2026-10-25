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Дана Уайт ответил на вопрос о титульном бое Александра Волкова после UFC 333

Уайт не подтвердил титульный бой Волкова после победы на UFC 333

Антон Роговский

Генеральный директор UFC Дана Уайт не подтвердил, что Александр Волков получит следующий бой за титул чемпиона тяжелого веса после победы над Ризваном Куниевым на UFC 333. На послематчевой пресс-конференции руководитель промоушена дал положительную оценку выступлению россиянина, но не объявил решения о претенденте.

«Сегодня он хорошо выступил, а дальше посмотрим, что произойдет», — сказал Уайт в ответ на вопрос журналистов. Его комментарий приводит Heavy. Таким образом, третья подряд победа Волкова пока не означает автоматического получения чемпионского поединка.

Сам Волков после боя обратился к Уайту непосредственно из октагона. «Это был хороший бой. У меня есть вопрос к Дане Уайту. Я только начинаю профессиональную карьеру, у меня около 20 поединков в UFC. Что мне нужно сделать, чтобы получить титульный бой? Ответьте мне, пожалуйста», — сказал российский тяжеловес, вновь обыграв тему своего общения с главой организации на пресс-конференции перед турниром.

24 октября Волков победил Куниева единогласным решением судей — 29:28, 30:27, 30:27. Россиянину исполнилось 38 лет в день боя, а общий профессиональный рекорд после встречи составляет 41 победу и 11 поражений. В ноябре Сириль Ган должен провести защиту титула против Джоша Хокита. UFC пока не объявляла, кто получит следующий чемпионский шанс после этого противостояния.

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