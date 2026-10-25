Петр Ян довел победную серию до пяти боев подряд в поединке с Двалишвили на UFC 333

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян продлил победную серию до пяти боев в третьем поединке с Мерабом Двалишвили. На турнире UFC 333 в Абу-Даби россиянин выиграл единогласным решением судей, все три арбитра выставили счет 48:47.

Победная серия Яна началась 9 марта 2024 года на UFC 299. Тогда россиянин победил Сун Ядуна единогласным решением. В ноябре 2024-го он таким же способом выиграл у бывшего чемпиона наилегчайшего дивизиона Дейвесона Фигейреду. В июле 2025 года Ян победил Маркуса Макги в трехраундовом поединке.

Четвертую победу подряд Ян одержал в декабре 2025 года, взяв реванш у Двалишвили на UFC 323 и вернув себе чемпионский пояс. В новой встрече с грузинским бойцом 24 октября 2026 года россиянин впервые защитил титул после возвращения на вершину дивизиона. Все пять поединков этой серии завершились победами Яна по единогласному решению судей.

Перед началом серии Ян потерпел три поражения подряд: от Алджамейна Стерлинга, Шона О'Мэлли и Двалишвили. После UFC 333 общий профессиональный рекорд 33-летнего российского бойца составляет 21 победу и пять поражений. В противостоянии с Двалишвили Ян теперь ведет со счетом 2:1.