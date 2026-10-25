Волкановски вновь предложил Гейджи провести супербой после UFC 333

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски после победы над Мовсаром Евлоевым на UFC 333 вернулся к идее поединка с обладателем титула в легком весе Джастином Гейджи. Австралиец рассматривает возможную встречу как особенное завершение карьеры для обоих бойцов, но договоренность о проведении боя пока не объявлена.

«Я часто думаю о том, что не хочу задерживать развитие дивизионов. Но если мы сможем провести этот бой и при этом никому не помешать, то это было бы здорово. Может быть, это станет нашим прощальным поединком, в котором мы поставим на кон все. Небольшой супербой. Два 38-летних бойца выходят друг против друга, а затем уходят», — сказал Волкановски после турнира.

Глава UFC Дана Уайт допустил возможность организации такой встречи. «Когда человек добился всего того, чего добился он, ему практически ни в чем не хочется отказывать», — заявил Уайт на послематчевой пресс-конференции. Его слова приводит MMA Fighting.

Волкановски уточнил, что не настаивает на чемпионском статусе потенциального поединка в легком весе. Смысл предложения — провести отдельную большую встречу, не блокируя дальнейшую борьбу за титулы в двух дивизионах. При этом сам Гейджи и UFC не объявляли ни дату, ни место, ни условия возможного боя. На UFC 333 Волкановски победил Евлоева техническим нокаутом в концовке второго раунда и сохранил пояс в полулегком весе.